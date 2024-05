Sauveterre-de-Rouergue. La 4e édition du marché de printemps aura lieu dimanche 12 mai

Dimanche 12 mai, de 9 heures à 17 heures, le marché de plein vent accueille sur la place des arcades, en plus des producteurs et artisans habituels, des exposants proposant des produits liés au jardin : plants, plantes, graines, infusions, liqueurs, objets de décoration, nichoirs… La liste des 35 exposants et de leurs produits est disponible sur le compte facebook "marché plein vent Sauveterre".

Il sera possible de se restaurer sur place avec les assiettes composées par les producteurs. Des tables seront mises à disposition des visiteurs mais aussi des randonneurs attendus vers 12 heures. En effet, la traditionnelle rando des cent vallées organisée par le club des randonneurs du Naucellois partira également de la place des arcades à 8 h 30 avec le choix entre deux boucles de 10 km et 15 km.

Le groupe musical "Famianchesmains" qui s’est déjà produit à Sauveterre lors du dernier marché d’hiver organisé par Art et savoir-faire, animera la place toute la journée ; il conduira un bal trad de 13 heures à 15 heures. Les visiteurs pourront gagner des lots offerts par les exposants grâce à la tombola mise en place par les organisateurs ; le tirage aura lieu à 16 heures.