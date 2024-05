Campagnac. Un marché aux fleurs et plants réussi

Le printemps a du mal à démarrer en ce début mai. Il est cependant temps de s’occuper de son jardin et de fleurir ses balcons car nul doute que les beaux jours vont arriver. Aussi, comme chaque année, les parents d’élèves de l’école de Campagnac ont organisé, samedi, un marché aux fleurs et aux plants sous le préau de l’école.

Le matin, ce sont de nombreuses plantes de décoration et plants de légumes qui étaient proposés aux acheteurs venus nombreux. C’est la Serre du Colombier, près de Laissac, qui a approvisionné les divers étalages de fleurs colorées et de légumes et aromates. Le choix était vraiment important avec des fleurs aux noms compliqués mais aussi les grands classiques. Coté légume on pouvait voir les tomates de diverses catégories et autres légumes.

Les plantes aromatiques étaient là aussi. Cette liste n’est pas exhaustive et tous ont pu s’approvisionner selon leurs souhaits. Une tombola et des gâteaux maison étaient également proposés.