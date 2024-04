Campagnac. Le débroussaillage est obligatoire

Jeudi 18 avril, une réunion publique d’information sur le débroussaillage s’est tenue dans la salle d’animation culturelle de Campagnac en présence du maire Jean-Michel Ladet, de la gendarmerie et bien entendu des pompiers avec comme animateur le capitaine Gaëtan Veyrier du Sdis de Rodez. Le capitaine Veyrier a en premier lieu expliqué le pourquoi et le comment de l’obligation de débroussaillage par les propriétaires de parcelles, qu’elles soient construites ou pas. Le but n’est pas de raser la végétation mais de créer des discontinuités pour empêcher le feu de se propager facilement. Ce débroussaillage doit être fait aussi bien horizontalement au sol (avec la suppression des arbustes) que verticalement par élagage des arbres jusqu’à une hauteur de 2 m afin d’éviter la propagation du feu depuis le sol vers les branches d’arbres. Un entretien particulier doit être apporté aux chemins d’accès notamment s’ils sont bordés d’arbres avec un élagage à 5 mètres de haut et un nettoyage des côtés de la voie sur une largeur de 2 m de chaque côté de la bande de roulement, ceci pour assurer la libre circulation des engins de secours. Divers aspects techniques ont ensuite été abordés. Lors de feux puissants, les abords du feu non encore touchés par les flammes peuvent émettre sous l’effet de la chaleur des gaz inflammables pouvant s’embraser spontanément même sans contact direct avec le feu. Le débroussaillage facilitera en outre la mise en œuvre de contre-feux par les pompiers. Différentes situations d’incendies ont ensuite été projetées sur écran avec la conduite à tenir dans les situations d’encerclement au sein des maisons. Enfin des cas précis des zones à débroussailler ont été présentés. Tout propriétaire de maison isolée doit débroussailler autour des bâtiments sur un rayon de 50 m, pouvant être porté à 100 m en fonction de la topologie par décision du maire. Ce débroussaillage doit être fait même s’il déborde sur la propriété voisine, la responsabilité restant celle du débroussailleur. Bien entendu une entente entre propriétaires doit être faite par courrier recommandé et en cas de refus du deuxième propriétaire, la responsabilité sera basculée sur ce dernier. Les parcelles non construites doivent également être débroussaillées dans leur intégralité. Des assistances pour vérifier la conformité des travaux de débroussaillage peuvent être proposées par la mairie éventuellement conseillée par le service départemental d’incendie et de secours de Rodez.

La réunion s’est conclue par un pot de l’amitié offert par la mairie au cours duquel de nombreux échanges d’information ont pu avoir lieu.

On peut obtenir de plus amples renseignements sur le site suivant : www.collectivitesforestieres-occitanie.org/debroussaillement_aveyron/