Campagnac. Construire de nouveaux logements pour attirer toujours plus d’habitants

Le maire Jean Michel Ladet et le conseil municipal ont présenté leurs vœux pour 2024 à la population. Jean Michel Ladet a commencé par une courte rétrospective de l’année 2023, avec notamment le début des travaux de restauration de l’église. Puis, la poursuite de la modernisation de l’éclairage public par led, soulignant que "Campagnac a été le premier village de l’Aveyron à lancer ce type d’équipement économique". Ensuite a été abordée l’ouverture de la MAM (Maison d’Assistance Maternelle), qui va accueillir les enfants dans le local provisoire de l’ancienne épicerie en attendant un local définitif.

Divers points ont ensuite été abordés : révision du zonage d’assainissement collectif et de la station d’épuration sur Campagnac et Canac dans le but de créer une nouvelle station d’épuration ; mise en sécurité de la traversée du Bourg et esthétique notamment du Triadou et de la piscine. Par ailleurs, le permis de construire de trois pavillons jumelés, (6 logements pour l’office HLM), dans le lotissement va être déposé pour une mise à disposition en 2025.

La remise en service du distributeur de billets est prévue pour fin février – début mars.

Un diagnostic social va d’autre part être lancé pour cerner les spécificités et les attentes de la population. "Les constructions de logements, la mise en sécurité du village l’assainissement sont des actions ayant entre autres pour but de sauver l’école pour avoir de plus en plus d’enfants en accueillant des jeunes."

Enfin, le premier élu a évoqué le cadre réglementaire et territorial assez strict (le plan local d’urbanisme) qui, à partir de 2025, "imposera de plus grandes difficultés pour construire dans le village et même pour y implanter des entreprises. La municipalité luttera contre cette évolution considérée comme une épée de Damoclès."

Après avoir remercié les associations pour leurs activités et cédé la parole à la jeune maire du conseil municipal des jeunes qui a elle aussi résumé les réalisations du conseil et les projets pour 2024, le maire a invité les nombreuses personnes présentes à partager le vin de l’amitié.