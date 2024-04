Campagnac. Les clubs du troisième âge se réunissent

Les clubs du 3e âge ont participé jeudi 11 avril à un repas dans la salle d’animation culturelle de Campagnac. Cinq villages étaient présents : Saint Saturnin de Lenne, Saint Laurent d’Olt, La Panouse, Recoules et Campagnac. En tout, ce sont plus de 170 convives qui ont partagé le menu servi par le bar Le Campagnac avec Didier Albaret et Gisèle Croizier aux cuisines. Au menu il y avait des endives et bouchées forestières, poulet sauté et truffade, un plateau de fromages, tarte aux poires et café. Après le repas, place à la danse avec l’orchestre les Musicaïre Del Castel de Sévérac. Une bien belle journée.