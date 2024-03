Campagnac. La statue de Saint-Cyr enfin exposée

L’association Vivre à Campagnac et dans ses hameaux est heureuse que la statue de Saint-Cyr ait enfin sa place dans la chapelle de l’église de Campagnac depuis le 20 mars. L’ébéniste, M. Atger, a placé la vitrine sur le mur du fond de la chapelle, en face de la grille d’entrée. Un éclairage intégré permet d’admirer la statue, sa belle polychromie et tous ses détails.

Cette statue, datant du Moyen Âge, a été restaurée en 2020 par Madame Faunières, restauratrice des monuments historiques. L’installation de cette vitrine vient clore le projet, initié il y a quelques années, d’exposer en sécurité et de mettre en valeur la statue pour que cet objet d’art emblématique de l’histoire de Campagnac et de Canac puisse être admiré par tous.

Le coût de la restauration et de la vitrine a été financé par la commune, propriétaire de la statue, mais, celle-ci étant inscrite aux monuments historiques, il a été couvert à hauteur de 80 % par des subventions. L’association Vivre à Campagnac et dans ses hameaux remercie le maire de Campagnac pour avoir soutenu ce projet dès le départ et pour son financement, ainsi que M. Fau, conservateur des Antiquités et objets d’art de l’Aveyron, pour son aide précieuse.