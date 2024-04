Espalion. Un projet de rénovation tourné vers l’espace !

Dans le cadre du projet scientifique et culturel du musée du scaphandre, la Ville vient d’organiser un week-end dédié à l’espace.

Il a débuté par une réception, samedi à l’Hôtel de ville où le maire Éric Picard a accueilli différentes personnalités.

Premier musée d’Europe consacré au scaphandre, le musée d’Espalion rassemble plus de 400 pièces et documents retraçant la conquête de l’homme sous la mer, en lien avec d’autres milieux hostiles irrespirables comme les mines ou l’espace. Créé en 1980 à l’initiative de Lucien Cabrolier, ce musée rend hommage aux inventions pionnières de Benoît Rouquayrol et des frères Auguste et Louis Denayrouze, nés à Espalion… à plus de 200 kilomètres de la mer !

Exposé à l’Exposition universelle de Paris de 1867 où il reçoit une médaille d’or, cet appareil plongeur inspire Jules Verne pour la création du capitaine Nemo, dans son roman "Vingt mille lieues sous les mers".

Rénovation du musée

Le destin du musée du scaphandre est depuis 2021, entre les mains de la mairie d’Espalion, désormais propriétaire des collections. Un processus de rénovation a dès lors été enclenché, dont le projet scientifique et culturel. Sa première étape, a été confiée à Muriel Peissik, historienne, spécialiste et ambassadrice du musée depuis 20 ans, avec un accompagnement de mission assuré par l’agence de muséographie Multiple.

Ce projet sera la feuille de route de la rénovation entreprise pour définir des orientations qui permettront d’ouvrir les champs et perspectives du musée, avec élaboration d’un nouveau parcours du visiteur et récit au travers de ses collections, actuelles et qui seront enrichies. Son fil conducteur est l’évolution de l’homme en milieux hostiles de la mine, à la plongée et jusqu’à l’espace.

Le 5 mars, à Paris, s’est tenue la première réunion du comité scientifique en charge de l’élaboration de ce projet.

Le week-end dernier, deux de ses membres ont été reçus à Espalion, à savoir Jean-François Clervoy et Octave de Gaulle.

Mise en valeur du musée

Jean-François Clervoy, spationaute, Octave De Gaulle, designer de l’espace, et Iryna Dyachuk, directrice générale du musée national de la cosmonautique en Ukraine, ont exprimé leur admiration. "Ce musée magique, par son histoire, sa richesse et ses extraordinaires collections, peut-être uniques au monde. Véritable point d’ancrage de cette culture du scaphandre, nous avons la chance de faire partie de cette aventure de mise en valeur du musée." Pour Muriel Peissik, chargée d’enclencher le processus de rénovation : "Nous sommes à un moment clef de son existence alors qu’il va prendre son autonomie et concrétiser un peu plus le rêve d’espace."

Le soutien des élus

Nicolas Bessière, président de la communauté de communes, Jean-Claude Anglars, sénateur, et Stéphane Mazars, député, se sont réjouis de "cette nouvelle dimension, ce nouvel élan, cette nouvelle vie du musée qui se lance un défi et se tourne vers l’avenir".

Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture, a souligné que "l’État accompagne ce projet, marqueur du territoire, qui, entre tradition et modernité, représente une évolution au sein de notre histoire et notre patrimoine".

Sylvie Lacan, adjointe à la culture, et les participants ont rendu hommage à Lucien Cabrolier, fondateur du musée, pour "sa modestie, sa passion et sa persévérance".