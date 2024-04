Laissac-Sévérac l'Église. Une belle victoire des basketteuses !

L’équipe 1 U13 filles, en entente avec le club de Bozouls, a remporté la coupe de l’Avenir organisée par le comité de basket Aveyron-Lozère, samedi, à Rodez contre l’Élan Aveyron basket. Élisa, Héléna, Lilya, Louise D, Louise Q, Manea et Méline coachées par Rudy, ont fait vibrer les supporters venus unis et en masse de Laissac et Bozouls pour les encourager. L’équipe ne partait pourtant pas favorite et l’appréhension se lisait dans leurs yeux. Mais sur le parquet, elles ont montré un jeu construit, une détermination et une cohésion dans l’équipe, leur permettant de gagner les trois premières périodes… À ce moment, le match était gagné ! Les deux dernières périodes, dont une autre gagnée, n’étaient alors jouées que pour le fun ! Les supporters bozoulais et laissagais, déchaînés et émus, ont été exemplaires et se sont vus décerner par les organisateurs de cette journée de finales, le prix du meilleur public.

Deux trophées en "garde partagée", témoins de l’union des deux clubs et de cette belle victoire. Cette équipe, très prometteuse, est qualifiée pour la phase finale régionale du 3X3 et se classe pour le moment 1re de son championnat au niveau régional. Le club de basket remercie le Comité et ses bénévoles pour l’organisation de cette journée, les parents, les licenciés et leurs proches, des deux clubs pour leur implication et leur soutien, et, bien sûr, les joueuses et leur coach pour ce match mémorable.

Félicitations à ces basketteuses de talent et à leur entraîneur ! Le club de basket informe que, comme d’habitude, les membres du club procéderont à la traditionnelle distribution de muguet le matin du 1er mai.