Villefranche-de-Rouergue. Le BBV12 indétrônable en coupe d’Aveyron

Pour la troisième fois consécutif, le BBV12 remporte la Coupe d’Aveyron Lozère, face à l’équipe de Druelle. Le match débute par 20 points d’avance pour Druelle au vu de l’écart de niveau. En effet, Druelle joue en pré région alors que le BBV joue en pré national.

Le match s’annonce très intense avec beaucoup de pression au niveau des 2 équipes. Les bleus tombent dans le travers vitesse et précipitation voulant trop vite rattraper leur retard. Une mauvaise gestion des attaques, beaucoup de pertes de balle et maladresses au niveau des tirs renforcent la confiance de Druelle. Le match devient compliqué pour les joueurs de Vincent Da Silva qui courent après le score. Après la pause, l’équipe de Druelle, plus que jamais motivée, augmente la pression.

À la fin du 3e quart-temps Druelle mène encore de sept points d’avance bien mérités. Il faudra attendre le 4e quart-temps pour voir les bleus plus expérimentés, imposer leur jeu et gagner sur le score de 80 à 73. À noter la belle performance de Druelle. Le public venu nombreux a été ravi de voir la coupe remportée par les bleus.

Marqueurs : Adam 9, Filhol 23, Pailly 3, Hugonnet 3, Harraoui 3, F D’Ambrosio 4, Dieng 16, C D’Ambrosio 17, Delgado 2.

Prochain match samedi 27 avril au gymnase du Tricot à 20 h contre l’équipe de Cahors Sauzet. Victoire des séniors filles contre Olemps : 61 à 38