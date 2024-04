Un village de la sécurité routière en Aveyron pour éduquer les jeunes à une conduite responsable

Jusqu'au 25 avril, le village de Laissac-Sévérac l'Eglise héberge pour la première fois la piste d’éducation routière CRS - Assurance prévention. Ce dispositif national permet la sensibilisation des jeunes à la conduite responsable d’un deux-roues motorisé et à ses risques.

Laissac accueille depuis lundi le village de la sécurité routière en Aveyron. Cette opération portée par le lycée des métiers de la sécurité d’Aubin est organisée en partenariat avec la préfecture de l’Aveyron, le comité sécurité routière de l’Aveyron et la commune de Leissac-Sévérac l’Église. Ces 4 jours ont pour objectif de sensibiliser les jeunes générations aux dangers de la conduite d’un deux-roues. En effet, entre 2018 et 2022, 23 % des personnes tuées dans l’Aveyron étaient en deux-roues motorisés (un chiffre identique à la moyenne nationale). Pour résoudre cette urgence, l’association Assurance prévention et le ministère de l’Intérieur proposent une initiation aux règles de base de la conduite des deux-roues motorisés, et trottinettes électriques, véhicules qui sont de plus en plus prisés ces dernières années. Des trottinettes, notamment, qui se retrouvent dans de graves accidents qu’il ne faut pas négliger.

2 500 élèves sont attendus sur les 4 jours

Les deux circuits (deux-roues motorisés et trottinettes) accueillent des élèves de collèges et lycées, publics et privés, aveyronnais. Seule condition : avoir au moins 14 ans. 2 500 élèves sont attendus sur ces quatre journées. L’initiation commence par une révision du code de la route, spécifiquement sur des informations liées aux cyclomoteurs. S’ensuit une séance de simulateur d’une moto fixe pour apprendre les commandes et le fonctionnement du véhicule. Enfin, pour acquérir les bons gestes et les réflexes vitaux, gendarmes et policiers effectuent une conduite en double commande avec les élèves. Pour un dernier tour, les collégiens et lycéens conduiront en solo. Pour gratifier les conducteurs les plus aguerris, une remise de récompenses sera organisée jeudi après-midi au cours de cette dernière journée où sont attendus 1 200 élèves. Ce jour spécial sera ouvert au public, en plus du mercredi après-midi.

Une simulation pour avertir des risques

Pour alerter sur la violence des accidents en deux-roues motorisés, une simulation d’accident avec la participation d’un cascadeur sera réalisée ce jeudi, sous les yeux attentifs du préfet et du président du Conseil départemental. Une manière efficace de montrer aux jeunes, de façon explicite, les dégâts que peut créer une collision entre une voiture et un scooter.

À côté de cela, 12 stands sont installés pour impliquer les jeunes dans cette sensibilisation à la sécurité routière. De nombreux partenaires seront présents comme la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère), Handisport, France Handicap, les pompiers, la gendarmerie, etc.

Ce projet "Piste d’éducation routière CRS - Assurance prévention" traverse toute la France, Laissac-Sévérac-l’Eglise est le sixième arrêt du tour.

Encore deux jours pour accueillir les élèves Mercredi 24 avril : Accueil des élèves de la région de 8 h 30 – 12 h à 13 h 30 – 16 h 30. Piste ouverte au public de 13 h 30 à 16 h 30. Jeudi 25 avril : Accueil des élèves de la région de 8 h 30 – 12 h à 13 h 30 – 16 h 30. Une remise des prix pour les élèves à 14 h 15. Simulation d’un accident d’un véhicule et d’un scooter, avec la présence d’un cascadeur. Après-midi ouverte au public.