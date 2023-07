En lice pour devenir le village préféré des Français, Belcastel n'est pas parvenu à remporter la victoire. Mais la commune aveyronnaise peut se targuer d'avoir obtenu un très joli classement !

Le concours du village préféré des Français a livré son verdict, dans la soirée du vendredi 30 juin 2023. Belcastel représentait l'Aveyron et l'Occitanie, mais n'a pas remporté la victoire.

7e place !

Stéphane Bern a démarré par la 14e place. Puis a donné les noms des villages classés 13e, 12e et ainsi de suite. À mesure que la soirée avançait, Belcastel n'était toujours pas sorti de la bouche du présentateur phare de France Télévisions. C'est finalement peu après 22h15 que la commune aveyronnaise a été mentionnée : elle a terminé en 7e position ! Elle intègre donc la première partie du classement.

"Déjà une belle satisfaction"

Interrogé par nos soins, quelques semaines après la nomination de sa commune pour participer au concours, Jean-Louis Bessière, le maire, nous indiquait que les effets de celle-ci "se feront ressentir cet été", et que cette distinction était "déjà une belle satisfaction. La commune sortira grandie, quel que soit le résultat final".

Parmi les atouts de Belcastel, le premier édile a cité "la visite du château, tout le patrimoine historique du village, le pont du XVe siècle, l'église, et puis tout son environnement. On estime entre 80 et 100 000 visiteurs qui passent sur le village lors de la saison, c’est-à-dire de mars à novembre".

Esquelbecq remporte le concours

Les 900 000 votants ont jeté leur dévolu sur Esquelbecq, village situé dans le Nord, qui a remporté le concours. Le podium est complété par Lavoûte-Chilhac, en Haute-Loire, et Lassay-les-Châteaux, dans la Mayenne.