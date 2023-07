Salles-la-Source. Vacances au musée départemental : demandez le programme !

La programmation du musée gâte les familles qui pourront s’inscrire à de nombreuses animations tout au long du mois de juillet et d’août. Du 9 juillet au 30 août, seront proposés des ateliers pour s’initier à des techniques artisanales et réaliser de superbes créations. Ils auront lieu tous les mercredis à 15 heures : poterie, guirlande lumineuse en laine feutrée, pochette en cuir, tapisserie déco.

Des séances de planétarium vont permettre de découvrir des mystères de l’univers. Elles seront proposées tous les lundis et jeudis à 15 heures également. "La demande est très forte sur ces activités, et les places sont limitées, c’est pourquoi elles sont accessibles uniquement sur réservation au 05 65 67 28 96 ou par mail à musee.salleslasource@aveyron.fr", précise Valentin, nouveau médiateur culturel au musée. En complément ou en remplacement de ces ateliers, les familles adorent visiter l’exposition "Cochons : l’amour vache", qui est très décalée et qui peut se découvrir grâce à un livret-jeu. Cette année, une des nouveautés, pour agrémenter les visites du musée, est le parcours-jeu numérique qui permet aux visiteurs de le découvrir sous forme de jeu et de devinettes, directement sur leurs smartphones. "Nous sommes sûrs que c’est une possibilité qui ravira nos visiteurs et notamment les plus jeunes". Deux soirées cinéma en plein air sont également prévues, le film d’animation "Tous en scène 2" sera projeté sur écran géant le vendredi 21 juillet dans la cour du musée à 22 h (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps). Samedi 12 août, à 21 h 30, ce sera le film d’animation "Le voyage dans la lune" à l’occasion de la nuit des étoiles.

Pendant tout l’été le musée sera ouvert à la visite du mardi au vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 ainsi que le lundi et dimanche de 14 h à 18 h 30.