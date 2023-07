Les niveaux de stress plus élevés en Inde depuis la pandémie de Covid-19

(ETX Daily Up) - On sait que la pandémie a eu un impact à court terme sur la santé mentale. Mais il est plus compliqué de déterminer si le phénomène touche toutes les populations à travers le monde et s'il peut s'installer sur une longue période. D'après un nouveau rapport, l'Inde serait touchée de plein fouet avec une hausse des maux de tête directement liée aux niveaux de stress, eux-mêmes en augmentation depuis le début de la crise sanitaire.

Considérée comme le mal du siècle, au même titre que la sédentarité, la dégradation de la santé mentale est telle que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a appelé dès 2022 "les décideurs et les défenseurs de la santé mentale à intensifier leur engagement et leur action pour que changent les attitudes, les mesures et les approches à l’égard de la santé mentale, de ses déterminants et des soins qui lui sont consacrés". Un rapport dans lequel l'autorité sanitaire rappelle qu'en 2019, soit avant la crise sanitaire, près d'un milliard de personnes souffraient d'un trouble mental, dont 14% des adolescents, et que les niveaux de stress et d'anxiété avaient bondi de plus de 25% dès la première année de pandémie de Covid-19. Un constat confirmé dans l'Hexagone par Santé publique France, qui a fait état fin 2022 d'une "dégradation importante" de la santé mentale en lien avec la pandémie, mais aussi dans d'autres pays du monde, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Travail et problèmes financiers

Un nouveau rapport réalisé par HANSA Research pour Saridon, une marque de médicaments issue de la division Consumer Health de Bayer en Inde, révèle que le pays le plus peuplé au monde ne fait pas exception, bien au contraire. Plus de 5.310 personnes âgées de 22 à 45 ans et originaires de vingt villes ont été interrogées pour les besoins de cette étude, qui nous apprend que 93% des répondants ayant souffert de maux de tête font état d'une hausse significative de ces derniers, en lien avec un niveau de stress élevé. Un constat à mettre en parallèle avec un autre chiffre : une personne interrogée sur trois considère être plus stressée depuis la pandémie de Covid-19, bien que les causes évoquées par le panel ne soient pas (toutes) directement liées à des problématiques sanitaires.

Parmi les facteurs de stress cités par les sondés, figurent en premier lieu les problèmes financiers et la pression au travail, que ce soit pour les personnes ayant un emploi ou les inactifs. Puis arrivent les problèmes de santé et les conflits familiaux, qui se révèlent également être des facteurs de stress pour le panel. "Les résultats soulignent la nécessité de mettre en place des stratégies efficaces de gestion du stress dans un monde post-pandémique", déclarent les auteurs de l'étude dans un communiqué. Notons par ailleurs que le niveau de stress a augmenté de 12% et 13% chez les 26-35 ans et les 36-45 ans respectivement par rapport à la période qui a précédé la pandémie, et que les 26-35 ans sont considérés comme la génération la plus stressée (87%).

Bombay, "capitale du mal de tête"

Tandis que le stress induit une hausse des maux de tête, on s'aperçoit également qu'il peut jouer sur l'attention. Près des 40% des répondants indiquent, par exemple, avoir davantage de difficultés à se concentrer pleinement sur les tâches à accomplir au quotidien, et près de la moitié confie qu'une baisse de la charge mentale, qu'elle soit liée aux responsabilités professionnelles ou aux tâches ménagères, permet généralement de remédier à ce problème.

Parmi les autres résultats du rapport, on apprend que Bombay est considérée comme "la capitale du mal de tête". C'est en tout cas la seule et unique ville principale (ville de niveau 1) où l'incidence des maux de tête est supérieure à 90%. Elle devance de peu Chennai (89%). Parmi les villes de niveau 2, figurent Ahmedabad et Bhubaneswar où pas moins de 99% des habitants affirment souffrir de maux de tête.