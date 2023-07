'Slept-In Smoky Eye' : l'inspiration beauté gothique qui réinvente l'œil charbonneux

(ETX Daily Up) - Une mise en beauté imparfaite, voire négligée ou faite à la va-vite... Voilà l'inspiration maquillage du moment qui se traduit par un engouement pour le 'slept-in smoky eye', autrement dit 'l'œil charbonneux du lendemain'. Le concept est aussi simple que déconcertant : il s'agit de travailler votre regard comme si vous vous étiez couché sans vous démaquiller, avec les yeux dégoulinant de mascara et d'ombre à paupières. Tout un programme.

L'été est la saison de toutes les excentricités, mais il se pourrait que la rentrée fasse la part belle à une féminité plus sombre, presque négligée. Alors que les esthétiques soignées et colorées de Barbie et de la Clean Girl ont été portées aux nues en 2022, il semblerait que le grunge s'impose doucement mais sûrement dans le dressing - et la salle de bain - des femmes. En témoigne l'engouement dès le début de l'année pour la tendance 'succube chic', puis au printemps pour la 'rockstar girlfriend', avec à la clé des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Une inspiration entre grunge, underground et gothique qui se traduit par des vêtements en cuir, de la résille, des T-shirts à l'effigie de groupes de rock, ou encore des boots dans la mode, et par un œil charbonneux poussé à l'extrême - version œil de panda pour être plus précis - en matière de maquillage. C'est là qu'intervient le 'slept-in smoky eye', la dernière lubie beauté des adeptes du grunge - et des flemmardes.

L'œil charbonneux façon Kate Moss

On l'aura compris, il s'agit de se maquiller les yeux comme si on ne s'était pas démaquillé la veille. Un comble sans doute pour les adeptes de la beauté. Il est également possible - ce n'est pas conseillé, mais pas interdit non plus - de réellement se coucher sans se démaquiller, un concept qui devrait plaire à celles et ceux qui ne prennent que quelques minutes pour leur routine matinale. Mercredi Addams, héroïne de la série à succès diffusée sur Netflix depuis fin 2022, est bien évidemment la cheffe de file de cette nouvelle tendance, mais cette dernière signe également le retour sur le devant de la scène d'icônes grunge des années 1990 et 2000, à commencer par Kate Moss - qui d'autre ? - Pamela Anderson, et même Angelina Jolie.

"Le regard 'slept-in smoky' est grunge et imparfait. C'est ce qui le rend cool. C'est en quelque sorte sans complaisance et un peu effrayant. C'est rafraîchissant d'essayer une approche différente de votre maquillage, de se demander comment on peut donner à son maquillage un aspect plus étrange et moins parfait", a expliqué Doniella Davy, la maquilleuse de la série "Euphoria", à la plateforme spécialisée dans la beauté Byrdie. La tendance a déjà inondé les réseaux sociaux, et s'impose progressivement sur les podiums et les tapis rouges sous la houlette de personnalités telles que Dua Lipa, Emma Chamberlain, ou encore Cara Delevingne.

Pour reproduire un 'slept-in smoky eye', il suffit d'accentuer un œil charbonneux et même de le pousser à l'extrême en remplaçant les textures poudrées par des matières liquides ou crémeuses. Et bien sûr, il n'est pas question de se concentrer sur la paupière supérieure, il est au contraire impératif d'insister sur les deux paupières en appliquant bien la matière au ras des cils. L'idée n'étant pas, bien que son nom l'indique, de se retrouver avec un (véritable) œil de panda. A vos pinceaux !