Emeutes après la mort de Nahel : "En Aveyron, les violences ont été contenues grâce au travail des policiers"

David Leyraud, secrétaire de la zone sud Alliance police nationale était à Rodez pour rencontre le nouveau directeur départemental de la sécurité publique, Philippe Dussaix, qui est arrivé en Aveyron au mois de juin. Cette entrevue fut également l'occasion d'évoquer les violences qui ont touché le département ces derniers jours.

La venue de David Leyraud en Aveyron était prévue de longue date, bien avant les violences qui ont secoué le pays. Le secrétaire de la zone sud Alliance police nationale a bien évidemment évoqué le contexte tendu de ces derniers jours mais il a aussi et surtout rencontré le nouveau directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), Philippe Dussaix qui a succédé à Loïc Jezequel. "C'était essentiel au vu du contexte et surtout une nécessité. Car les policiers du département fondent beaucoup d'espoir dans cette nouvelle nomination, espérant tourner la page avec ce qui a été fait auparavant", explique David Leyraud.

Dialogue et écoute

En effet, les relations entre les policiers et le précédent DDSP s'étaient tendues au fil des années. En septembre 2022, le patron d'Alliance, Fabien Vanhemelryk avait même organisé un rassemblement devant le commissariat pour dénoncer "des problèmes de management" et simuler son pot de départ..."L'actuel DDSP est dans le dialogue et il est dans l'écoute", complète David Leyraud.

Cette rencontre avec Philippe Dussaix a été aussi l'occasion d'évoquer les émeutes auxquelles ont dû faire face les forces de l'ordre. "L'Aveyron n'a pas été épargné, même si les violences ont été contenues grâce aussi au travail des policiers, rappelle David Leyraud. Des policiers ont été pris dans un guet-apens à Millau. Ils ont été la cible de tirs de mortiers. Toujours à Millau, un collègue a été la cible de tirs de mortiers, un camping a été vandalisé. Sur les petites circonscriptions comme l'Aveyron, le manque d'effectif se ressent très vite."

Vague de violences inouïe

Aussi, à Onet-le-Château, les portes du centre social ont été forcées et du matériel a été volé. Dans le quartier de Gourgan, à Rodez, des tirs de mortiers ont aussi été constatés et les policiers ont interpellé un individu mais qui a été finalement été relâché, faute de preuves. Au total, quatre individus dont trois mineurs ont été arrêtés. Le majeur a été présenté devant la justice et a écopé d'une peine aménageable d'un an de prison de ferme.

"Durant toutes ces nuits, en France, les policiers ont fait face à une vague de violences inouïe. Nous avons franchi un cap, déplore David Leyraud. Quand cet épisode de violences sera achevé, nous devrons impérativement ouvrir le débat avec nos responsables politiques. Nous avons été lâchés par certains, par les mots qui ont été employés concernant le rôle des policiers. C'est inacceptable."

