Aveyron : à Onet-le-Château, une semaine pour... s’envoler dans l’espace !

En partenariat avec le Centre national des études spatiales (Cnes) et l’association Planète sciences, le Patio centre social organise l’opération "Espace dans ma ville" : décollage ce lundi !

Durant trois semaines, du 10 au 28 juillet, le Patio centre social organise l’opération "Quartiers d’été" (voir notre édition du 30 juin). La première semaine "Pati’Onet Sciences" sera dédiée à la découverte d’un environnement encore méconnu pour le grand public : l’espace. Par de multiples activités, adaptés à tout âge, les animateurs du Patio ainsi que les partenaires du Cnes et Planète sciences vous révéleront de nombreux secrets. Cette opération existe depuis 2005, cette année 10 villes (dont Onet) ont été sélectionnées dans le cadre du contrat de ville.

Au programme de cette semaine exceptionnelle, six activités :

- "Découvre les étoiles" : une invitation à observer le ciel dans un planétarium gonflable et à découvrir le rôle des agences spatiales.

- "Construis ton système solaire" : savoir reconnaître les planètes et en construire une, pour se rapprocher des étoiles.

- "Construis ta fusée" : comment vole une fusée ? À toi de jouer et regarde ta propre fusée décoller vers le ciel, avec l’aide des animateurs.

- "Recrutement de spationautes" : comment peut-on vivre quelques mois dans l’espace ? As-tu une vocation d’apprenti Thomas Pesquet ? - "Construis ton robot martien" : Mars est encore trop loin pour la visiter, alors crée ton robot et fais-le rouler de manière autonome !

- "Les technologies de l’espace" : fabrique ton objet 3D grâce à l’imprimante de France services.

Ces différentes activités sont gratuites et sans inscription et auront lieu au Patio Centre Social. En cas de météo défavorable, ces dernières pourront être délocalisées à l’Athyrium. La MJC y participera également avec un fil rouge et des espaces de jeux seront aussi à votre disposition au Square Stegaurach. Enfin, une grande soirée ouverte à tous sera proposée le 12 juillet, pour découvrir tout ce qui aura été réalisé durant la semaine.

Le programme complet de cette semaine passionnément étoilée est à découvrir au Patio, sur l’application O.Net Citoyen ou sur le site internet de la mairie : www.onet-le-chateau.fr