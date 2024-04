Rodez : dans les pas de Marion Ollier, à la découverte de l’église du Sacré-Cœur

Une visite guidée du Sacré-Cœur de Rodez, dans les pas de Marion Ollier, permet de (re) découvrir l’histoire de l’édifice et de son architecte Henry Pons. Ces visites culturelles restent une belle occasion pour les curieux de "mettre au jour" la richesse historique et patrimoniale de la région.

Au XIXe siècle, avec la hausse démographique dans le quartier du faubourg Saint-Cyrice, en hommage au martyr Saint-Cyr, la ville a été obligée de créer une église pour accueillir la population. La première pierre, posée en 1886, a été le début de douze années de construction.

Le style néo-roman

Inspirée par l’abbatiale de Conques, l’architecte Henry Pons a adopté le style néo-roman, en recherchant une véritable harmonie des volumes pour ce nouveau lieu. Il a fait le choix de le construire en moellon de calcaire blanc, pour ne pas être confondu avec les autres édifices religieux. Le chanoine Pierre Vidal a réuni les fonds nécessaires à la construction du Sacré-Cœur, mais il est décédé avant la fin du chantier.

À l’intérieur de l’église, dans les pas de la guide Marion Ollier, les curieux pourront retrouver divers éléments clés : la chapelle axiale avec la représentation du Christ et sa vie affichée sur les vitraux, récemment rénovés, une chapelle dédiée aux martyrs Saint-Cyr et Sainte-Julitte ou encore deux chapelles consacrées à Marie et Joseph. La dernière construction en date est un espace fermé conçu pour échanger avec le prêtre, réalisé à partir de meubles d’anciens confessionnaux.

D’autres visites guidées de l’église du Sacré-Coeur seront programmées ultérieurement. Renseignements auprès de l’office de tourisme au 05 65 75 76 77.