Rieupeyroux. Le Théron peaufine sa fête

Le Théron de Rieupeyroux sera en fête les 21, 22 et 23 juillet. Depuis plusieurs mois le Comité travaille sur la préparation de l’événement et dans un esprit de convivialité nombreux bénévoles se sont réunis pour les derniers préparatifs. Panneaux, banderoles, affiches, nouveau logo, tout est prétexte pour mettre en valeur et ainsi informer de la grande fête d’été qui se prépare. Le vendredi, à 21 heures, du théâtre comique sera proposé avec Comedia Novacella. Au programme du samedi : dès 20 heures, apéro concert avec La sourdoreille, sors tes couverts et Fly night (saucisses frites-crêpes) avec entrée gratuite.

Le dimanche débutera à 8 h par un déjeuner aux tripous aura lieu dimanche dès 8 heures, à 11 h 30 dépôt de gerbe aux monuments aux morts suivi d’un apéritif offert par le comité. A 14 heures, concours de pétanque (récompenses à 15 h 30) randonnée pédestre ombragée ouverte à tous avec Los Passejaïres, à 17 heures, bal gratuit avec Maxime et Vincent, à 18 h 30 apéro-concert avec Duo à deux et à suivi du traditionnel repas champêtre a la truite et dès 21 heures Maxime et Vincent en animation musicale. Tout le weekend château gonflable, tir et pêches aux canards.