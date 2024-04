Rieupeyroux. Karaté : trois Aveyronnais ont représenté le département en full contact

C’est à l’Institut national du judo de Paris qu’a eu lieu l’Open international de Paris full contact. Le haut niveau était au rendez-vous avec plusieurs nations représentées, notamment la Belgique, Suisse, Espagne, Allemagne, Dagestan, etc.

Le département de l’Aveyron était représenté par trois combattants titrés en compétitions nationales, mais leur participation en international était une première : Thierry Douls (catégorie vétérans – 85 kg light contact) du club de Rieupeyroux obtient le premier podium avec une place de 3e. Florent Lacomme (catégorie sénior – 76 kg full contact) monte également sur le podium pour une place de 3e. Dimitri Pinquié du club de Sébazac n’est pas classé, mais ne démérite pas en s’inclinant avec honneur.

Les coachs Romain et Gérard Lacomme, ce dernier étant référent karaté contact et full contact du département, se disent très satisfaits de ces résultats qui reflètent le travail fait dans les clubs par le groupe Aveyron. Gérard Lacomme commente "Le niveau des sports de contact (Karaté contact, Full contact et Karaté mix) ne cesse de s’élever dans l’Aveyron. Nous avons déjà prouvé que nous étions en mesure de nous confronter aux plus grands clubs Français sur le plan national, mais là, nous avons franchi un cap en nous invitant dans la cour des grands avec succès".