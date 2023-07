Luc-la-Primaube. Les jeunes élus ont participé à la rencontre inter CME de l’Aveyron

Courant juin, les enfants du conseil municipal de Luc-la-Primaube, accompagnés de Véronique Douziech, Marie-Paule Lacaze et Ghislaine Vayssettes, ont participé au rassemblement des CME de l’Aveyron à Bruéjouls. Pour ce regroupent des jeunes élus, dix communes étaient représentées : Baraqueville, Calmont, Capdenac, Clairvaux-Bruéjouls, Druelle-Balsac, Figeac, Luc-la-Primaube, Naucelle, Saint-Cyprien sur Dourdou et Villefranche-de-Rouergue.

Tous ces jeunes élus ont été accueillis par les enfants du CME de Druelle-Balsac et Clairvaux au sein de l’école de Bruéjouls, autour d’un petit-déjeuner. Le matin, ils ont participé à des ateliers sur les premiers secours, l’hygiène, le sommeil et écrans et l’alimentation. Le midi, tout le monde s’est rendu au stade pour le pique-nique. L’après-midi, ils ont dû réaliser à partir de matériel glané, la maquette de la ville idéale. Un groupe reporter a aussi élaboré un petit journal qui leur a été distribué en fin de journée. Cette très belle journée s’est terminée par un goûter pris en commun.