Naucelle. Le flamenco s’invite dans le patio de la mairie

Vendredi 21 juillet, à 21 h 30, dans le patio de la mairie de Naucelle, aura lieu le tout premier concert de l’édition MEN#2 023. Ce sera un "Opéra mix" comme le Naucellois n’en a jamais entendu. Carmen la chanteuse et Rémi le guitariste entrent en scène sur un air de Carmen de Bizet. C’est l’Espagne telle qu’on l’imagine depuis la France. Les costumes sont rouge et noir, la chanteuse chaloupe en interprétant le personnage de Mérimée.

Après ce premier air, on comprend que la diva, Carmen, ne parle pas français, et qu’elle est là̀ pour nous parler des saveurs culinaires de son pays, en musique. Elle vient d’Espagne et va dérouler une recette de plat typique, la zarzuela, en faisant un parallèle avec les airs d’un genre lyrique espagnol, appelé́ la zarzuela aussi. Les ingrédients de la zarzuela font pleurer, rire, danser et même trinquer.

Dans une langue qui n’appartient qu’à̀ elle, un "frangnol" délicieux, la chanteuse, avec la complicité́ du musicien, associe la musique aux goûts et fait chanter le public, dans la plus pure tradition de sa culture basque espagnole.

Ce cours de cuisine musical d’un style unique vous est proposé par l’association "Le Citron bleu" en collaboration avec les municipalités de Naucelle et Camjac. Dernières places à réserver sur la billetterie bit.ly/Lecitronbleu, à l’office de tourisme de Naucelle ou au téléphone du Citron bleu 07 88 34 32 15. Prix 13 €.

MEN#2 023 se poursuivra avec le quatuor Métamorphoses à Camjac le 4 août et le trio jazz Pérez & Ricci à Quins le 19 août.