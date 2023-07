Salles-la-Source. Ça bouge bien cet été dans les villages

Tout porte à croire que les années de restrictions pour raison sanitaires sont complètement oubliées : le public est présent lors des animations et fêtes de villages pour le plus grand plaisir des organisateurs. Pont-les-Bains a fait le plein samedi et dimanche dernier comme le constate Clément Périe, président du comité des fêtes "samedi soir la pluie a un peu compliqué les choses, mais le déjeuner de dimanche matin a séduit plus de 600 convives et c’est complet pour les réservations de dimanche soir. Au total ce sont entre 60 et 70 personnes qui ont participé à cette organisation"

Les animations de la semaine

Deux concerts à Billorgues avec ce jeudi 20 juillet à 19 heures, dans la grange de Billorgues : récital harpe-piano de Nadja Dornik, formée dans les deux disciplines au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris et samedi 22 juillet à 18 h 30, toujours dans la grange de Billorgues, concert de fin de stage des élèves d’Alexander Boldachev.

Danse et musique folkloriques devant la cascade ce jeudi 20 juillet à partir de 18 heures en tenue traditionnelle suivies d’une initiation à la danse et participation du public avec les Lavandes du Sauveterre. Repas possible à l’Atelier.

Cinéma en plein air au musée vendredi 21 juillet à 22 heures avec le film Tous en Scène 2. C’est un film d’animation écrit et réalisé par Garth Jennings en 2021. Buster et sa troupe ont fait du nouveau théâtre Moon la salle de concert à la mode.

Souyri en fête les 22 et 23 juillet avec concours de pétanque.