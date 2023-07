Nouvelle enseigne : Maxi Zoo arrive en Aveyron et cherche à recruter

L'entreprise allemande de détail d'aliments pour animaux de compagnie va s'installer à Millau à la fin du mois de septembre 2023.

Après des installations dans le Tarn et dans l'Hérault, l'enseigne Maxi Zoo arrive dans le Sud-Aveyron pour ravitailler les détenteurs d'animaux de compagnie. Propriétaires de chiens, chats, rongeurs, reptiles, poissons et oiseaux auront une nouvelle solution d'achat pour subvenir aux besoins de leurs compagnons. Une large gamme de produits de bien-être et de jouets sera également disponible, l'enseigne souhaitant faire bonne figure vis-à-vis de la condition animale.

Installation oblige, la franchise cherche à embaucher du personnel avant l'ouverture. Des postes de responsable de magasin, d'assistant-responsable et de vendeurs sont à pourvoir.

L'enseigne s'installera du côté de la zone commerciale du cap du Crès à Millau, à la place du magasin "Hémisphère" situé au 251 boulevard du Puech d'Andan.