Entraygues-sur-Truyère. Jeux d’équilibre au-dessus de l’eau

Extrait de la 3e édition du festival La grande confluence, cirque de création, (Christine Morquin – direction artistique), avec le spectacle Solitude·s de Quentin Claude, sur une musique de Mathéo Even, de la Cie La Migration : tous les spectateurs sont assis sur de petits coussins de mousse, sur les galets au bord du Lot : Des passionnés qui reviennent chaque année admirer les artistes.

Le paysage est magnifique. On entend le murmure du vent et les clapotis de l’eau. Après 3 minutes de méditation, la musique commence comme des vibrations, l’artiste se retourne, tel un naufragé échoué. Il se rapproche de la structure de métal et de bois et fusionne milles acrobaties avec elle, la faisant tourner de plus en plus vite : au-delà des postures d’équilibre, où l’homme s’envole tel un oiseau ou rebondi sur l’eau, la poésie est permanente et la performance finit sur une chanson. Très applaudi par les spectateurs qui sont sous le charme, ce spectacle insolite et surprenant a remporté beaucoup de succès, comme l’ensemble du festival.