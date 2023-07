Rieupeyroux. Un week-end de fête au Théron

Au programme ce samedi : dès 20 heures, apéro concert avec La Sourdoreille, Sors tes couverts et Fly night (saucisses/frites, crêpes), entrée gratuite. Un déjeuner aux tripous aura lieu dimanche dès 8 heures ; à 11 h 30 dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un apéritif offert par le comité. À 14 heures, concours de pétanque : à 15 h 30 randonnée pédestre ombragée ouverte à tous avec Los Passejaïres ; à 17 heures bal gratuit avec Maxime et Vincent ; à 18 h 30, apéro concert avec Duo à deux suivi du traditionnel repas champêtre à la truite et dès 21 heures, Maxime et Vincent en animation musicale. Tout le week-end, château gonflable, tir et pêche aux canards.