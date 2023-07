Luc-la-Primaube. Des jeux, du sport, des activités manuelles pour les enfants du CLSH de la MJC

Le thème retenu par la MJC de Luc-la-Primaube pour la deuxième semaine des vacances d’été était "Le livre de la jungle" (grand jeu, défis, sport, culture, coopération, activités manuelles…) pour les 3/5 ans, "Musique et spectacle" (activités manuelles, découverte, sport, BMX…) pour les 6 à 8 ans et "Journée mondiale et internationale" (rugby, plastique fou et création de stickers, théâtre, sortie à Brousse-le-Château…) pour les plus grands. Tous les enfants de l’accueil de loisirs de la MJC se sont rendus au festival Cap Mômes à Espalion le vendredi 21 juillet.

Au programme de la semaine du 24 au 28 juillet, le thème retenu pour les plus petits est "Coco" avec au programme musique, création d’un bouquet de fleurs, d’un sombrero, d’un instrument de musique, danse avec Marina, kermesse, chasse aux trésors et sortie à Gages. Pour les 6/8 ans, le thème retenu est "Voyages" avec au programme création d’un globe terrestre, conquête du monde, rallye des drapeaux, pyramide des défis, laser game, kermesse, jeux en bois… Il reviendra aux 9 ans et plus d’organiser une kermesse le 26 juillet ouverte à tous les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou accueil@mjcllp.fr Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.