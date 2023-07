Naucelle. Une expo qui a fait le bonheur des touristes

Une exposition sur les règles du rugby avec la BD les Rugbymen de chez Bamboo Édition, est proposée dans le patio de la mairie de Naucelle, au niveau du "Livre Libre", avant l’entrée du patio, ce qui permet à de nombreux touristes de s’installer et lire livres, BD et revues.

À l’initiative de Naucelle Actions qui s’occupe de l’organisation du festival BD, livres jeunesse, mangas et caricatures, qui se tiendra les 26 et 27 août prochains, une exposition constituée de 14 planches, dont le thème est "les règles du Rugby" vues sous un angle humoristique, est donc proposée, durant tout l’été, gratuitement, place Saint-Martin. Cette exposition est visible tous les jours de 9 h à 17 h.

En attendant le festival de BD

Dans moins de deux mois, ce ne seront pas moins de quarante-deux auteurs qui seront réunis au vallon des sports, place Frédéric-Mistral à Naucelle, durant le dernier week-end du mois d’août pour la 6e édition du Festival BD, livres jeunesse, mangas et caricatures. Sous la présidence de Tatiana Domas, dessinatrice et coloriste d’albums jeunesse, vous pourrez rencontrer les auteurs, dessinateurs et scénaristes de vos albums préférés, participer à des ateliers, colorier une fresque géante, répondre à un quiz sur les œuvres des auteurs invités et gagner de nombreux lots offerts par les partenaires et sponsors ; contempler des expos d’œuvres originales.

Possibilité de restauration sur place avec réservation, parking et entrée gratuite, renseignements supplémentaires au 0 652 135 761 ou par mail à naucellebd@free.fr. L’équipe des bénévoles "Naucelle Actions" sera prête à relever une fois de plus de cet évènement majeur du Naucellois.