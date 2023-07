Sécheresse : les restrictions d'eau vont être renforcées sur le bassin de l'Aveyron

Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur ce samedi 29 juillet.



Même si la situation hydrologique en Aveyron s'est amélioré en ce début de semaine, le cumul des précipitations pour juillet restaient déficitaires ce lundi 24 juillet, juillet, notamment de 20 à 40 % sur l’Aubrac et le Ségala et de 60 à 70 % dans le Sud-Aveyron. Sud. L’indice d’humidité des sols superficiels, lui, se situe au-dessus de la normale, excepté dans l’extrême ouest du département et dans le sud.

Malgré cela des températures fraîches voire un peu de pluie attendue pour ce week-end, la situation se complique un peu plus à l'ouest du département, notamment sur le bassin de l'Aveyron et plus précisément l'Alzou. Ainsi, à partir de ce samedi 29 juillet à 8 heures, la préfecture de l'Aveyron va renforcer les mesures de restrictions d'eau dans les secteurs suivants :

Passage en crise (rouge) sur l’Alzou et ses affluents

Passage en alerte renforcée (orange) pour la Baye ses affluents

Passage en alerte renforcée (orange) pour la Seye et ses affluents

Les mesures de restrictions d'eau en vigueur sur les autres zones ne sont pas modifiées :

Maintien en crise sur l’Orb

Maintien en alerte renforcée sur la zone "affluents du Lot domanial amont"

Maintien en alerte renforcée sur la Diège

Maintien en alerte renforcée sur le Dourdou de Camarès amont et Len

Maintien en alerte renforcée du Dourdou de Camarès aval et Sorgues

Maintien en alerte pour la Bonnette et ses affluents

Maintien en alerte de la zone "affluents rive droite du Tarn médian"

Maintien en alerte renforcée de l’Hérault.

Rance : niveau d’alerte

Dourdou de Conques : niveau d’alerte

Aveyron source et son bassin : niveau d’alerte

Aveyron médian et son bassin : niveau d’alerte

Serène et ses affluents : niveau d’alerte

Pour savoir quelles mesures de restrictions d'eau s'appliquent sur votre territoire, la préfecture met à votre disposition une carte interactive.

En revanche aucune restriction sur l'eau potable n'entre en vigueur.