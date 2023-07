Ce festival se déroulera du mercredi 2 août au samedi 12 août, et pour le suivre, il vous faudra être "au cul du camion". On vous explique pourquoi.

Cette année, le Festival Fête et détours de la Lumière de Sauveterre-de-Rouergue se met en mode itinérance. "Ce sera le fil rouge de cette nouvelle édition", assure Basile Delbruel, le président de l'Ajal, l'association organisatrice de cet événement (mais pas que).

Six étapes "au cul du camion"

En mode itinérance, voire même en mode "Tour du Ségala" qui se déroulera en 6 étapes, du mercredi 2 au samedi 12 août. Car cette année, il faudra être véritablement "au cul du camion" pour suivre tous les artistes qui se produiront lors de ce festival. Du camion, ou plutôt de l'Estafette, cette scène itinérante mise en branle au mois de juin et qui se balade de parts et d'autres du Ségala, entre Tarn et Aveyron.

Versailles, viaduc du Viaur : des concerts dans des lieux magiques

La scène de l'Estafette s'installera donc, pour les 5 premières étapes, dans différents villages du territoire, bien souvent sur des sites magiques.

La première étape, gratuite, aura lieu le mercredi 2 août au centre de Centrès avec la projection de "Massilia Soun System, le film" avant que Prince Tatou, l'un des fondateurs du mythique groupe marseillais, et son DJ Kayalik, n'envoient des accords jamaïco-provençaux avec leur Massilia Reggae Club.

La deuxième étape, payante, se déroulera le jeudi 3 août au pied du clocher fortifié de Cassagnes-Bégonhès, avec cette fois le Massilia Sound System en chair, en os et en pastaga, en compagnie du bassiste de Manu Chao Gambeat, du Groupe du Coin, de Dézakorléon et de la Charcuterie musicale.

La troisième étape, payante, sera le samedi 5 août sur un lieu magique, halte Paul-Bodin, sur la terrasse de l'ancien restaurant qui fait face au viaduc du Viaur. Pour l'occasion ce sera l'une des figures de proue de la musique angolaise, Bonga, "pendant masculin de Cesaria Evora". Il sera accompagné des Montpelliérains de Que Tengo et de la Charcuterie musicale.

La quatrième étape, gratuite, s'installera le mardi 8 août sur le site naturel de Versailles, commune de Camboulazet, avec la projection du film "Buena Vista Social Club" et les concerts plutôt latinos d'Azahar et de Mama Godillot.

La 5e étape, payante, aura lieu le jeudi 10 août sur la place de Quins, avec en vedette le Grupo Compay Segundo accompagné de Samarabalouf, les Psycho Belettes et Eriba Sound System.

Enfin, l'étape finale se déroulera en très lumineuse apothéose le samedi 12 août sur les place des Arcades de Sauveterre-de-Rouergue avec Renaud R, Djeuhdjoah & Lt. Nicholson, La Beluga et le KKC Orchestra x CPC, avec du cirque, des lanternes volantes... etc.

Allez, préparez-vous, l'Estafette va démarrer !

Renseignements, tarifs et informations sur le site de l'Ajal.