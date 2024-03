Quins. L’école de Salan plante un arbre de Judée

C’est sous un beau soleil que l’association des villages Salan-La Mothe avait convié les enfants à planter un arbre dans l’enceinte de leur école communale. Ils ont la chance de bénéficier, en sus de la classique cour goudronnée, d’un bel espace naturel enherbé agrémenté d’un petit bosquet dont les arbres d’essences locales atteignent déjà la dizaine de mètres.

Mais le nouvel arrivant aura une particularité, celle de se parer, en avril mai, d’une multitude de fleurs mauves en grappes qui donneront des graines appréciées des oiseaux. C’est en effet l’arbre de Judée qui a été offert. Par ce geste l’association a souhaité souligner le rôle essentiel des arbres et de la forêt. Aujourd’hui on leur reconnaît leurs vertus apaisantes en matière de stress, leurs fonctions de réserves de molécules, composantes de nos médicaments actuels et futurs ; sous leurs futaies, la température est atténuée lors des canicules… La liste est longue.

Alors oui, planter c’est bien, mais préserver c’est mieux.

A l’heure de la récréation matinale, Christophe et Christian, membres de l’association, pelle et pioche en main, procèdent à la plantation sous le regard de tous les élèves, en présence de l’encadrement et de Françoise, Conseillère municipale. Pierre, le directeur prononça ensuite quelques mots sur l’importance des arbres avant que les enfants ne se dispersent à nouveau dans la cour.