Aveyron : leur véhicule se retrouve sur le toit, quatre jeunes blessés dans un accident sur la RN88

Un accident de la route s'est produit sur la RN88, à hauteur de Quins, dans le sens Rodez-Albi, ce mercredi 27 décembre 2023. Le véhicule avec quatre jeunes à l'intérieur s'est retrouvé sur le toit.

Un accident de la route impliquant un véhicule seul s'est produit sur la RN88, ce mercredi 27 décembre 2023. C'est peu après Baraqueville, à hauteur de Quins, qu'une voiture s'est retrouvée sur le toit.

Véhicule sur le toit

Le Service départemental d'incendie et de secours aveyronnais a été déclenché à 10 heures 56. À leur arrivée, les 13 pompiers venus de Naucelle et de Rodez aperçoivent un véhicule qui se trouve sur le toit, sur la RN88, dans le sens Rodez-Albi. Il est paralysé sur la voie de gauche.

Quatre blessés légers

Quatre personnes se trouvaient à l'intérieur : une femme de 29 ans, un homme de 20 ans et deux mineurs de 17 ans. Ils ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Rodez pour procéder à des contrôles.

En plus des pompiers, les gendarmes et des agents de la Direction interdépartementale des routes étaient également sur place. À midi, le véhicule avait d'ores et déjà été sorti des voies de circulation.