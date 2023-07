Villefranche-de-Panat. Des jeux à disposition pour des soirées animées

Le programme de l’été bat son plein à Villefranche-de-Panat grâce à un tissu associatif dynamique et mobilisé. En fin de semaine c’est une soirée jeux qui était proposée par l’AFR Alrance-Villefranche de Panat en échos aux nombreux rendez-vous organisés autour du jeu tout au long de l’année. Animée par l’association millavoise Envie Enjeux, la soirée a mis à l’honneur les jeux coopératifs de nombreux types de jeux ont été proposés, des jeux de société, des jeux collectifs… il y en avait pour toutes les envies avec un maître mot : la concertation. Une formule en extérieur et en soirée qui a séduit locaux et touristes, petits et grands…

Le prochain rendez-vous autour du jeu aura lieu cet automne, en attendant les amateurs peuvent aussi profiter des jeux à disposition (sur place) à l’Espace Panatois tout au long de l’année. Infos : 05 65 46 46 53.