Villefranche-de-Panat. Pascal Josse fait visiter son monde

Dans le cadre du festival Infox organisé par l’Espace de vie sociale de l’AFR Alrance-Villefranche de Panat, samedi 6 avril, une sortie insolite est organisée à la découverte de l’atelier de Pascal Josse, artiste, sculpteur, créateur de décors, spécialiste des effets spéciaux. Après plusieurs années de créations de décors et d’effets spéciaux dans les studios de cinéma de la Victorine à Nice, Pascal Josse a créé l’atelier Adess et s’est installé à La Selve depuis 2002 dans 2 000 m² d’ateliers sur 5 ha. L’atelier Adess a réalisé plus de 50 projets muséographiques. Lors de cette visite, les participants pourront découvrir l’envers du décor. Départ en covoiturage à 14 h 30 depuis l’Espace Panatois, visite à 15 heures. Places imitées. Accès libre. Inscriptions 05 65 46 46 53.