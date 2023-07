Rieupeyroux. Les rendez-vous du festival en Bastides

Le Festival en Bastides s’arrêtera dans la sauveté mardi 1er août. Au programme : 15 h 30 – spectacle (théâtre-clown une heure) "Bar à Mômes" par l’association BAM à la fontaine du lac de la Prade. Le "Bar à Mômes" est un spectacle comique et magique, familial. C’est le seul bar au monde où l’on peut boire de l’eau sèche grâce à une machine nucléaire quasi fiable, le frigo-onde ! À 16 h 45, direction la rue Saint-Martial pour "Après moi le déluge" par Cie Avec des Géraniums (théâtre-humour 1 h 15) : le récit initiatique des aventures d’un doux naïf à la recherche d’un monde meilleur, revisitées avec autodérision et lucidité. A 18 h 15 sur la place du Presbytère, spectacle cirque et musique "Étoffer la nuit" par la Cie Aurita (45 minutes). 21 h 30 – l’Hom (théâtre-musique) : "On s’occupe de tout !" par la Cie Les Frères Locomotive.