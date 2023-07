Aveyron : avant même son ouverture, le festival "Les Résistantes" a fait le plein sur le Larzac

Ces quatre jours de rencontres festives autour des luttes environnementales se dérouleront du jeudi 3 au dimanche 6 août.



Complet ! Le "festidébats" Les Résistantes, rencontres autour des luttes pour la protection de l'environnement a déjà trouvé ses 5 000 personnes qui y participeront, du jeudi 3 au dimanche 6 août. Organisé par Terre de luttes, la Confédération paysanne de l'Aveyron et des collectifs du plateau du Larzac, cet événement aux parfums altermondialistes (concerts, ateliers, assemblées, projections-débats, formations, spectacles...) se déroulera au lieu-dit La Salvetat, près de La Couvertoirade.

A quelques jours donc du début des rencontres, la jauge des 5 000 personnes a déjà été atteinte "pour que l'événement se passe bien", selon la Conf', qui ajoute : "Si le site est saturé, seules les personnes avec des billets pourront entrer".

Durant ces quatre jours, une multitude d'ateliers et de tables rondes vont nourrir les luttes environnementales en matinée et dans l'après-midi, spectacles, bals et concerts animant les fins d'après-midi et les soirées.

Le programme complet sur le site des Résistantes.