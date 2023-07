Sauveterre-de-Rouergue. Le rez-de-chaussée de l’Ancre opérationnel

Le rez-de-chaussée de l’Ancre, l’espace d’accueil du public du

Pôle des métiers d’art du Pays Ségali, a rouvert ses portes. Suite à une longue période de travaux démarrés au mois de janvier, le public peut découvrir les nouveaux espaces, boutique et bibliothèque thématique.

Cet été l’Ancre est ouverte du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h. Au premier étage les travaux se poursuivent. Ils consistent en un réaménagement total des salles pour y accueillir les nouveaux projets portés par l’association Art et Savoir-Faire, gestionnaire du Pôle, avec le soutien de la communauté de communes du Pays Ségali. Deux nouveaux espaces d’exposition sont en préparation. Le premier, permanent, s’intitule "Métiers à créer. Artiste/Artisan ?". Il interrogera la frontière supposée entre l’art et l’artisanat à travers un parcours thématique, ponctué d’installations didactiques, artistiques et interactives.

Son objectif est de permettre aux publics de comprendre de l’intérieur les métiers de l’art et de la création. Le second espace sera dédié aux expositions temporaires avec une programmation annuelle qui fera la part belle à l’art contemporain. Le rendez-vous est donné au printemps 2024 pour l’ouverture du premier étage de l’Ancre.

Enfin, deux nouvelles créatrices se sont installées dans les ateliers du Pôle depuis le mois de juin, Manon Lassailly, tapissière, et Gwénaël Hémery, céramiste et peintre. Vous pouvez découvrir leurs créations dans la boutique ou en vous baladant dans la ruelle des ateliers.