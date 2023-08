Manhac. Les conscrits en tournée estivale

Ils sont une quinzaine et ils vont arpenter le village de Manhac et les petits hameaux alentour. Chaque année pour la fête d’été, ils rendent visite aux habitants et c’est ce vendredi 4 août que la tournée va commencer. Ce sera aussi le cas pour la fête de Naves qui aura lieu le 26 août prochain. Dans leur char décoré et dans une ambiance chaleureuse, ils représentent la jeunesse et l’avenir de nos villages. Au programme ces 5 et 6 août, marche nocturne, déjeuner tripous et tête de veau, pétanque, la chorale du Haut Ségala en l’église (gratuit), concerts avec Duo à Deux, No Réso, Liberty Music, sans oublier le matin La Cariole, le tout autour d’un aligot saucisse.