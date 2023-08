Coupe du monde féminine : mission accomplie pour les Bleues, premières et qualifiées pour les huitièmes

Opposées aux Panama pour la dernière journée de la phase de groupe de cette Coupe du monde féminine, les Bleues ont assuré le spectacle, ce mercredi 2 août 2023. Elles seront au rendez-vous des huitièmes de finale !

Un accroc contre la Jamaïque (0-0), un réveil contre le Brésil (2-1) et le show face au Panama (6-3). Les Françaises ont bouclé la phase de groupes de la Coupe du monde féminine de la meilleure des façons, ce mercredi 2 août 2023. En route pour les huitièmes !

Des Bleues à réaction

Premières avant le coup d'envoi de cette troisième et ultime rencontre du groupe F, elles avaient leur destin en mains pour une qualification... et une pole position ! Face à des Panaméennes vaincues à deux reprises en autant de rencontres dans le tournoi et muettes offensivement jusqu'alors, les Françaises ont pourtant été cueillies à froid.

La faute à un coup franc magistral de la numéro 10, Marta Cox, dès la deuxième minute de jeu !

#FIFAWWC | \ud83c\uddf5\ud83c\udde6\u26a1\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 LE COUP FRANC EXCEPTIONNEL DE MARTA COX POUR LE PANAMA !



\u2604 La capitaine inscrit le 1er but de l'histoire des Canaleras en Coupe du Monde sur ce missile, elle est en larmes ! Les Bleues sont déjà menées !



\ud83d\udcfa Le match en direct : https://t.co/1RNkGdxXP2 pic.twitter.com/4fVfp8onWN — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

Scénario du cauchemar ou entame manquée ? Les joueuses d'Hervé Renard ne font pas dans le détail au moment d'opter pour la seconde option. Dès la 21e minute, Maëlle Lakrar reprend victorieusement de la tête un centre venu de la droite, et égalise.

#FIFAWWC | \ud83c\uddf5\ud83c\udde6\u26a1\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 LE BUT DE L'ÉGALISATION POUR LES BLEUES !



\u26bd Maëlle Lakrar place une tête sur un centre de Clara Mateo et Deysire Salazar dévie le ballon dans son propre but ! 1-1, la France repasse en tête du groupe.



\ud83d\udcfa Le match en direct : https://t.co/1RNkGdxXP2 pic.twitter.com/r3Ac7mHQov — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

Avant que Kadidiatou Diani n'assure définitivement le décollage des Bleues : au courage à la 28e minute sur un ballon à bout portant pour donner l'avantage à la France (2-1), et sur pénalty pour faire le break (3-1).

#FIFAWWC | \ud83c\uddf5\ud83c\udde6\u26a1\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 LE BUUUUUT DE KADIDIATOU DIANI !



\u26bd En deux temps, la meilleure buteuse de D1 Arkéma permet aux Bleues de passer devant dans ce match ! 2-1 !



\ud83d\udcfa Le match en direct : https://t.co/1RNkGdxXP2 pic.twitter.com/ohrvXI9Tx0 — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

#FIFAWWC | \ud83c\uddf5\ud83c\udde6\u26a1\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 L'ÉQUIPE DE FRANCE PREND LE LARGE, 3-1 !



\u26bd Après une main de Yomira Pinzón dans la surface, les Bleues se voient accorder un pénalty : Kadi Diani transforme pour s'offrir un doublé.



\ud83d\udcfa Le match en direct : https://t.co/1RNkGdxXP2 pic.twitter.com/p9Rdf3eIpn — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

Pour couronner une fin de mi-temps tambour battant, c'est Léa Le Garrec qui y va de son but. Son centre flottant prend la direction du cadre et se transforme en tir : la gardienne panaméenne est piégée, 4-1 à la mi-temps !

#FIFAWWC | ??\u26a1?? 4-1, LES BLEUS S'ENVOLENT !



\u26bd Léa Le Garrec adresse un centre rentrant dans la surface, le rebond surprend la gardienne panaméenne ! La France rentre au vestiaire avec 3 buts d'avance.



? Le match en direct : https://t.co/1RNkGdxXP2 pic.twitter.com/9i1YevAQwI — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

Spectacle offensif

Les Bleues poursuivent leur spectacle offensif au retour des vestiaires. La meilleure buteuse du dernier championnat de D1 (17 buts en 17 matchs), Kadidiatou Diani, inscrit un triplé en récidivant sur pénalty, à la 52e minute.

#FIFAWWC | \ud83c\uddf5\ud83c\udde6\u26a1\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 TRIPLÉ POUR DIANI, LES BLEUES MÈNENT 5-1 !



\ud83d\udd25 La démonstration continue avec un nouveau pénalty obtenu après une main dans la surface : l'attaquante française s'offre son troisième but du match.



\ud83d\udcfa Le match en direct : https://t.co/1RNkGdxXP2 pic.twitter.com/u2fL8NJI5r — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

Mais si les Françaises ont assuré le show offensivement, le Panama ne va pas abdiquer pour autant. À nouveau sur pénalty, Yomira Pinzon réduit la marque avant que Lineth Cedeno n'offre un troisième but à sa nation, réduisant le score à 5-3.

#FIFAWWC | \ud83c\uddf5\ud83c\udde6\u26a1\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Le Panama réduit le score : 5-2 !



\ud83d\udd25 Troisième pénalty dans ce match, le premier pour le Panama, et Yomira Pinzón transforme pour sauver l'honneur.



\ud83d\udcfa Le match en direct : https://t.co/1RNkGdxXP2 pic.twitter.com/10RMPkNtcT — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

#FIFAWWC | \ud83c\uddf5\ud83c\udde6\u26a1\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 3e BUT DU PANAMA FACE AUX BLEUES !



\ud83d\udd25 Elles se sont battues jusqu'au bout. Les joueuses du Panama sortent la tête haute en inscrivant les 3 premiers buts de leur histoire en Coupe du monde.



\ud83d\udcfa Le match en direct : https://t.co/1RNkGdyvEA pic.twitter.com/qGuMeauUmY — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

Les Bleues ont tout de même fini le match sur une très bonne note, avec un sixième but inscrit au bout du bout du temps additionnel. La Lyonnaise Vicki Becho a parachevé le succès de l'équipe de France : 6-3, score final !

#FIFAWWC | \ud83c\uddf5\ud83c\udde6\u26a1\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 1e titularisation et 1er but pour Vicki Becho !



\ud83d\udd25 Le conte de fée continue pour la jeune Vicki Becho (19 ans), la jeune attaquante française vient clôturer en beauté son excellent match face au Panama.



\ud83d\udcfa Le direct : https://t.co/1RNkGdxXP2 pic.twitter.com/XbdMv3ngoX — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

En huitièmes, et en tête !

Avec cette victoire, les Bleues terminent en tête de leur groupe, et seront donc au rendez-vous des huitièmes de finale. La France affrontera l'équipe qui terminera deuxième d'un groupe H qui n'a pas encore livré son verdict. Pour l'instant, c'est l'Allemagne qui occupe le deuxième rang, derrière la Colombie.