Villefranche-de-Panat. Week-end de fête à La Besse

Le comité des fêtes de La Besse organise trois jours de festivités ces 4, 5 et 6 août. Dès vendredi soir, tout commencera par un apéro concert animé à 19 h par la "Pena des abeilles", suivi à 22 h du groupe "Les Contres temps". Une restauration rapide est prévue toute la soirée.

À 15 h, le samedi, c’est un concours de pétanque qui aura lieu suivi, à 20 h 30, d’un repas complet à 15 € où la soupe au fromage sera servie en attendant le bal musette animé par Guillaume Fabre (gratuit). Le dimanche, exposition de tracteurs et voitures anciennes dans le village toute la journée. à 11 h, aubades aux habitants, à 15 h, concours de pétanque et à 20 h 30, un repas en plateaux sera proposé avec melon jambon, aligot saucisse, fromage, tarte aux pommes et café pour 15 €. Et c’est avec un bal disco gratuit que se clôturera cette fête traditionnelle. Réservation des repas au 06 89 62 80 05 ou 06 59 30 84 95.