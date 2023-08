Incendie à Portbou : le feu est d'origine humaine, 435 hectares ont déjà été parcourus par les flammes

Les flammes font toujours rage à Portbou, en Espagne, proche de la frontière avec la France. Alors que les pompiers luttent toujours contre le feu, celui-ci a été annoncé comme étant d'origine humaine.

Cela va bientôt faire 24 heures que les pompiers luttent contre l'incendie de Portbou, en Espagne. À quelques kilomètres seulement de la frontière avec la France, le feu fait toujours rage, ce samedi 5 août 2023.

Plus de 435 hectares parcourus

Au petit matin, les derniers bilans faisaient état de 200 hectares parcourus par les flammes. Quelques heures plus tard, le chiffre a été multiplié par deux. En fin de matinée, ce samedi, nos confrères d'Emporda indiquent que plus de 435 hectares sont partis en fumée depuis vendredi, 17 heures. "Plus de 200 pompiers continuent d'être en action dans le but que le flanc est ne progresse pas en direction de Llançà", déclarent-ils.

Els helicòpters de comandament #Bomberscat han fet vol de reconeixement. Es preveu que avui #MAER puguin auxiliar les tasques d'extinció perquè la tramuntana baixarà a partir de mig matí pic.twitter.com/V511gB7SaF — Bombers (@bomberscat) August 5, 2023

Coupures de courant, d'eau et de téléphone

Toujours selon nos confrères, ces incendies ont des conséquences pour les habitants de Llançà, Portbou ou encore Colera : certains se retrouvent, en effet, sans eau, ni électricité, ni téléphone.

Le feu progresse vers la mer, et de multiples autres départs d'incendies ont été à déplorer par les secours. Selon nos confrères, un potentiel feu à Llançà pourrait devenir dramatique et atteindre les 3 000 hectares.

En fin de matinée, les pompiers catalans ont indiqué, sur X (anciennement Twitter), que 98 équipages étaient sur le front, dont 6 aériens. "Des bombardiers et des hélicoptères de coordination et de commandement y volent", ont-ils précisé.

A #IFPortbou, #Bomberscat hi tenim treballant ara mateix 98 dotacions, 6 de les quals aèries #MAER Hi volen helicòpters bombarders i de coordinació i comandament pic.twitter.com/drlTzsgg5O — Bombers (@bomberscat) August 5, 2023

\u270d Els helicòpters que treballen a l'incendi #IFPortbou agafen aigua del mar davant de Portbou. Són els únics mitjans aeris que poden volar perquè els avions no es poden enlairar per culpa de la tramuntana que encara bufahttps://t.co/CPwCUD6url pic.twitter.com/VCllmmS74h — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 5, 2023

Origine humaine

Emporda a rapporté les premiers éléments fournis par des agents ruraux. Ceux-ci, qui ont délimité la zone dans laquelle l'incendie s'est déclenché, ont certifié que l'origine était humaine, et que d'éventuelles causes naturelles étaient exclues. Pour rappel, 135 personnes ont été évacuées de plusieurs campings, et des abris temporaires ont été déployés.