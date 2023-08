VIDEOS. Hectares parcourus, moyens déployés, évacuations : les pompiers mènent un gros combat face aux flammes, à Portbou

Un violent incendie a touché la zone de Portbou, vendredi 4 août 2023 et continue d'être combattu par les pompiers, ce samedi matin, près de la frontière entre l'Espagne et la France. L'Hexagone est aussi touché par les flammes.

Le littoral méditerranéen souffre face aux flammes. Un important incendie s'est déclaré, vendredi 4 août 2023 à Portbou, près de la frontière entre l'Espagne et la France. Les pompiers sont toujours en lutte ce samedi matin, après une nuit d'intense combat. Les flammes sont également de la partie du côté de Nîmes, après des heures éprouvantes dans les Pyrénées-Orientales. Le point.

200 hectares partis en fumée à Portbou

Impressionnantes vendredi soir, les images des flammes à Portbou laissaient présager un long combat pour les pompiers. Cela a été le cas, et ça l'est d'ailleurs toujours, et ce notamment après une nuit de lutte sans relâche pour les 200 pompiers, comme l'explique l'Emporda.

Selon les derniers chiffres, 200 hectares sont déjà partis en fumée, alors que le feu est bien aidé par un vent atteignant 100 km/h. Les soldats du feu mènent un combat intense, comme ils le montrent à travers des vidéos partagées sur les réseaux.

A #IFPortbou la prioritat #Bomberscat és escanyar el flanc dret de l'incendi perquè no vagi cap a Llançà. S'hi treballa amb eines manuals i aigua i està contingut (NO ESTABILITZAT) dins uns eixos de rieres i la N-260. El flanc esquerre \ud83d\udcf9 és a la carena de Portbou pic.twitter.com/sdYlUZizMe — Bombers (@bomberscat) August 5, 2023

Toujours selon nos confrères, il a fallu procéder à des évacuations : 135 personnes ont été contraintes de quitter la zone du Garbet de Colera. Les pompiers ont déclaré vouloir stabiliser le front droit, situé donc à l'est de la zone sinistrée. Celle du port de Llança a été confinée.

\ud83d\udd25 À la frontière entre Pyrénées-Orientales et Espagne, l’incendie de Portbou a détruit plus de 200 hectares cette nuit ! Images des flammes atteignant Colera ce matin. (\u00a9 Sira Grané Farré)

pic.twitter.com/TvQcvXoAWZ — Météo Express (@MeteoExpress) August 5, 2023

Enfin, l'Emporda rappelle que la N-260, qui mène de Llança à la frontière, reste fermée. Quant aux trains entre Figueres et Portbou, ils ne circulent pas.

Nîmes, Saint-André...

De l'autre côté de la frontière, dans l'Hexagone, les flammes ont également touché la commune de Nîmes. Selon Midi Libre, c'est un important feu de végétaux, de "roseaux et de résineux", qui touche la préfecture du Gard. 10 véhicules et 31 sapeurs-pompiers sont déployés sur place pour stopper les flammes, qui menacent une zone résidentielle.

Il est 6h du matin, il y’a un feu assez important sur Nîmes ! Quelqu’un en sait plus ? pic.twitter.com/gmKFwykEKM — MODREK \ud83d\udc0a (@ModrekNO) August 5, 2023

Nos confrères indiquent qu'à ce stade, il n'y a ni blessé ni évacuation à déplorer. Mais selon France Bleu, il faudra s'armer de patience et attendre plusieurs heures avant de pouvoir éteindre complètement les flammes, ce samedi 5 août 2023.

Dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-André, 200 pompiers ont lutté contre les flammes, qui ont parcouru 10 hectares selon un bilan effectué à 1 heure du matin. 14 habitants ont été relogés par la mairie.

\ud83d\udd25#feux de #végétations sur la commune de Saint-André.

Point de situation de 01h00 :



\u25b6\ufe0f feu fixé

\u25b6\ufe0f 10 ha parcourus

\u25b6\ufe0f 200 pompiers mobilisés

\u25b6\ufe0f camping et mas isolés protégés

\u25b6\ufe0f opération de noyage en cours

\u25b6\ufe0f renforts extra-départementaux

\u25b6\ufe0f 14 habitants relogés par mairie pic.twitter.com/52OWe8ITOC — SDIS 66 (@SDIS66) August 4, 2023

Comme le rappellent nos confrères de l'Indépendant, la prudence maximale est de mise sur le département, où le risque d'incendie y est jugé exceptionnel.