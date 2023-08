Naucelle. Jalenques : la fête des temps jadis

Le programme sera dense pour la journée intergénérationnelle du 13 août organisée par les "Amis de Jalenques". Des animations avec les archets de LucPrim’Arc12, qui feront une démonstration, mais aussi une initiation pour jeunes et adultes. Thibault Tabart, installera un stand de taille de pierre (il assure la restauration des fenêtres du château). Anne-Marie Bommé fera découvrir ses vitraux, qu’elle posera sur la tour du château et de la chapelle. La restauration sera assurée par Vincent Paillard, un artisan boulanger, la visite du château et du village sera faite par les amis de Jalenques, avec un passage devant le jardin.

Côté musique, une plongée dans l’univers des mélodies du XIIIe et XIVe siècle avec Dame Hélène et Messire Mathieu. Puis, le clou de la journée, un récital où se mêleront harpe, musique baroque théorbe et luth, avec un quatuor d’exception sous les voûtes de Jalenques : Cécile Fauconnier-Nataf, Charles-Henry Bénéteau, Pierre-Etienne Nataf et Pauline Josseran. À découvrir aussi l’art de la calligraphie et de l’enluminure du Moyen-Âge. Participation libre aux frais d’organisation.