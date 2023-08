La coupe menstruelle, l’amie de la santé du vagin

Les coupes menstruelles peuvent contribuer à prévenir les infections et à améliorer la santé vaginale. Explications.

Une nouvelle étude menée au Kenya par des chercheurs de l’université de l’Illinois à Chicago montre que la coupe menstruelle diminue le risque de contracter certains types d’infections vaginales. Les jeunes femmes utilisatrices auraient davantage de chance de présenter un microbiome vaginal plus sain.

Pour le prouver, les scientifiques ont suivi 436 lycéennes kenyanes, dont la moitié a reçu des coupes menstruelles. Elles ont été testées tous les six mois pour la vaginose bactérienne, un type d’infection courant, et à 12 mois et 30 mois pour les infections sexuellement transmissibles. Les chercheurs ont également analysé le microbiome vaginal des participantes afin de déterminer les niveaux de bactéries bénéfiques et nocives.

Dans le détail, "les filles ayant reçu une coupe menstruelle étaient 26 % moins susceptibles de souffrir de vaginose bactérienne et 37 % plus susceptibles d’avoir un microbiome vaginal optimal que les filles n’ayant pas reçu de coupe ", précise le Pr Supriya Mehta, professeur adjoint d’épidémiologie et de biostatistique à l’École de santé publique de l’UIC et chercheur principal de l’étude. Après ajustement "des facteurs de confusion, tels que l’âge et le fait que les filles étaient sexuellement actives, ils ont constaté une diminution des IST chez celles qui utilisaient une coupe menstruelle ".

Dissuasion des infections



Mais pour quelles raisons les coupes menstruelles sont-elles plus bénéfiques pour la santé vaginale comparées aux serviettes et tampons ? "La coupe, en forme de cloche et fabriquée à partir de silicone de qualité médicale, est insérée dans le vagin, où elle recueille le sang. Les tampons, en revanche, n’éliminent pas le sang de la voûte vaginale, et ce milieu riche en fer peut être accueillant pour les bactéries responsables de la vaginose bactérienne", complète le Pr Mehta.

Les coupes restent par ailleurs "plus efficaces que les tampons pour maintenir un environnement acide, ce qui est un facteur de dissuasion des infections. Quant aux serviettes hygiéniques ou aux tissus réutilisables portés trop longtemps ou mal nettoyés, ils peuvent finir par transférer des bactéries dans le vagin".

