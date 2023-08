Alrance. Passions et Talents : de belles rencontres autour de l’art

L’association Tourelles et Colombages organise son 8e salon "Passions et Talents". De nombreux artistes amateurs présenteront leurs créations : travaux de couture et de laine, peintures, aquarelles, vannerie, travail du verre, du cuir, bijoux en résine, perles, mosaïque, herboristerie, pierres semi-précieuses… la liste est longue et le travail de grande qualité.

Tous ces amateurs d’Art seront ravis de parler de leur savoir-faire et leur passion. L’ambiance chaleureuse des années précédentes et les retours positifs ont confirmé l’intérêt de ces rencontres pendant lesquelles, Brigitte et Yves Coupé, les organisateurs ont grand plaisir à retrouver les fidèles de la première heure qui soutiennent le projet tout comme à découvrir les "petits nouveaux" qui viennent enrichir le salon en ajoutant leur touche personnelle.

Une tombola dont les lots sont offerts par les exposants sera tirée à la fin des deux journées d’exposition. Amateurs de belles choses, artistes dans l’âme, n’hésitez pas à venir faire un tour. Cette année, les exposants seront présents samedi 12 août de 14 heures à 19 heures et en nocturne jusqu’à 21 h 30, dimanche 13 août de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.