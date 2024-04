Alrance. Une centaine de seniors ont bénéficié d’une révision du Code de la route

Les chiffres prouvent que les conducteurs seniors ne provoquent pas plus d’accidents que les autres tranches d’âges. Mais les évolutions du Code de la route et les difficultés pouvant être liées à l’âge nécessitent parfois une remise à niveau pour continuer à prendre le volant en toute sécurité. Sur notre territoire et également sur l’ensemble du territoire national, les seniors sont de plus en plus nombreux et conduisent de plus en plus longtemps.

De plus, lorsqu’il est évoqué la conduite avec ce public, nombreux sont ceux qui expriment ne plus être tout à fait sûr de la signification des panneaux de signalisation. Cette tranche de la population a passé le code de la route et le permis il y a plus de 50 ans, or à cette période, les ronds-points, autoroutes et autres grands axes routiers n’existaient pas. Certains s’estiment démunis face à ces changements. Partant de ce constat, le point info seniors du Lévézou porté par la communauté de communes Lévézou-Pareloup et Pays-de-Salars s’est associé aux clubs des aînés du secteur et à la Prévention routière de l’Aveyron pour proposer quatre ateliers de révision du Code de la route sur le territoire, ainsi qu’une journée "Seniors au volant". Au total ce sont 120 personnes qui ont pu actualiser leurs connaissances. Les participants ont fortement apprécié ces ateliers.

Un bilan très positif. Ces actions ont pu être mises en place grâce au concours de la conférence des financeurs de l’Aveyron. Pour rappel, le point info seniors est un service initié par le département de l’Aveyron.