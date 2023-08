Mouret. Une messe, trois baptêmes et une inauguration de croix

Paroisse et municipalité ont récemment proposé une messe enrichie de trois baptêmes et de l’inauguration de la grande croix.

La messe fut célébré par frère Damien accompagné du diacre Christophe Serres. Au cours de celle-ci, furent célébrés les baptêmes de Ayden et Kaywen Flamain. Après la messe, François Serres a célébré le baptême de Lyna Pradels.

La majorité des participants, nombreux, s’est ensuite regroupée autour de la croix qui, avec les interventions de Fernand Castanier a fait l’objet de travaux de rajeunissement. Elle a été changée de place par Bruno Puech originaire de Mousset et installée par Thierry Lacombe, "spécialiste de la pierre rouge". Elle a été repeinte par Bruno Volte employé municipal. Les uns et les autres ont été chaleureusement remerciés. Frère Damien, a procédé à l’inauguration de la croix. Le maire, Gabriel Issalys a remercié tous ceux qui ont participé à cette restauration et rappelé le devoir de protection du patrimoine pour laquelle la commune est mobilisée.