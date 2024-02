Football : cinq ans après, le Petit Poucet Villecomtal-Mouret rêve du dernier carré de la coupe de l'Aveyron

L’entente Villecomtal-Mouret-Pruines-Entraygues (D3), Petit Poucet de la coupe de l’Aveyron, espère se qualifier pour les demies, comme elle avait réussi à le faire en 2019. Pour ça, la formation devra éliminer Saint-Georges-de-Luzençon (D1), dimanche 25 février.

"C’est déjà une belle performance pour nous d’être là. Un petit miracle même car nous avons été plus souvent éliminés que qualifiés. Et on s’est imposés en 32es et 8es aux tirs au but, et après une remontada en 16es. On a du caractère, on est une équipe de copains, sans star mais avec du cœur et on croit en un exploit. Même si on est conscients que ça va être très dur. On joue au foot pour ce genre de match", s’enthousiasme Joffrey Féral, l’avant-centre de l’entente Villecomtal-Pruines-Mouret-Entraygues.

"La plupart de nos joueurs l'ont déjà vécu il y a cinq ans"

Le club aux quatre villages, pensionnaire de D3, est encore en course en coupe d’Aveyron. Il en est d’ailleurs le Petit Poucet et se prépare à affronter une équipe de l’élite départementale en quarts, dimanche 25 février (14 h 30). Après avoir sorti Broquiès (D5), Olemps (D2) et Larzac Vallées (D4), les joueurs du président Lestrade vont-ils réaliser un nouvel exploit face à Saint-Georges-de-Luzençon ? Et retrouver les demi-finales, cinq ans après avoir échoué (2-1) à ce stade face au futur vainqueur, Naucelle, d’ailleurs toujours en course.

"Contre n’importe qui, nous y croyons toujours. Même si nous savons que cela va être costaud en face. La plupart de nos joueurs l’ont déjà vécu il y a cinq ans. D’autant que nous avions joué un 8e en 2022, ça a permis aux jeunes de s’imprégner de cette ambiance. Pour nous, c’est surtout une fête, on a prévu une grosse buvette s’il fait beau et s’il pleut, on servira des cafés", précise le président de l’entente qui attend de nombreux supporters autour de la pelouse de Mouret.

Féral connaît le chemin de Paul-Lignon

Malgré l’écart de deux divisions, les protégés d’Aymeric Fau, l’entraîneur depuis cette saison souvent assisté de Sébastien Falgayrat, voudront à coup sûr faire parler d’eux une nouvelle fois pour mettre en effervescence tout un territoire. Il y a cinq ans, lors du quart de finale (2-2, 4-2 tab face à Bas Rouergue), 500 spectateurs étaient venus garnir l’enceinte mouretienne. Il pourrait y en avoir tout autant dimanche pour la dernière affiche de ce tour.

Et comme un signe, le chasseur de buts Joffrey Féral n’était pas là lors de l’épopée 2019 de Villecomtal-Mouret, mais il avait atteint la finale avec Campuac-Golinhac. Peut-être le petit soupçon d’expérience pour emmener ses partenaires encore un peu plus loin sur le chemin de Paul-Lignon. "On est prêt. Ce sera une fête pour notre club, pour nos villages et on espère que l’aventure continuera après dimanche", lance Féral.