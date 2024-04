Football : Rodez au complet avant d’affronter Concarneau, Lucas Buades a repris l’entraînement

Touché à une cheville depuis le 6 mars, le piston ruthénois a rechaussé les crampons pour la première fois depuis sa blessure. Mais il ne sera pas prêt pour le déplacement à Concarneau, samedi 27 avril.

Pour boucler cette semaine à trois matches, qui lui a pour l’instant bien réussi avec les succès face au leader auxerrois (2-0) et contre le Paris FC (1-0), le Rodez Aveyron football (4e) est au complet à deux jours de son déplacement à Concarneau (18e).

Et si trois de leurs blessés de longue durée, à savoir Lionel Mpasi (genou), Sébastien Cibois (hanche) et Joris Chougrani (genou) sont toujours à l’infirmerie, les sang et or ont vu l’un d’eux rechausser les crampons : Lucas Buades.

Touché à une cheville sur un choc, à l’entraînement, le 6 mars, le piston droit a repris l’entraînement pour la première fois depuis sa blessure, pour faire "quelques exercices", indique le club. Mais Buades ne sera pas prêt pour le déplacement en Bretagne, samedi 27 avril.