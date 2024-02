Football : fin de saison pour le gardien de Rodez Lionel Mpasi

Alors que le Raf a réalisé une très bonne opération comptable en s'imposant (2-0) à Valenciennes ce samedi soir, montant au 6e rang de la L2 après 26 matches, le club aveyronnais a déploré aussi une très mauvaise nouvelle.

Didier Santini se serait assurément passé de cette mauvaise nouvelle… En marge de la victoire des siens à Valenciennes ce samedi soir pour le compte de la 26e journée de Ligue 2, le coach du Rodez Aveyron football a appris que son habituel gardien titulaire, Lionel Mpasi, absent dans le Nord et touché au genou depuis la Coupe d’Afrique des nations qu’il a terminé à la quatrième place avec la République démocratique du Congo, allait subir une opération lundi matin. Et que, par conséquent, sa saison était terminée…



Au moins cinq mois d’absence



« Il a eu une tendinite au tendon rotulien qui a provoqué un arrachement osseux assez conséquent au niveau du genou. Ils sont obligés de tout réparer. Malheureusement, il en a minimum pour cinq, six mois, a expliqué le technicien en conférence de presse au stade du Hainaut, sans en dire davantage sur la cause de sa blessure en sélection. C’est le point noir… J’avais tout l’effectif et malheureusement, je perds Lio’. C’est le sport de haut niveau, ça arrive. »

Joker médical attendu



Une bien mauvaise nouvelle qui va pousser les sang et or à demander un joker médical dans les prochains jours.