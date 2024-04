Football : Sébastien Cibois absent de l’entraînement jeudi, Éric Vandenabeele "sélectionnable" pour Caen-Rodez

Rodez se déplace à Caen, samedi 13 avril, pour le compte de la 32e journée de Ligue 2.

Rodez (5e) pourra-t-il compter sur Sébastien Cibois ce week-end, lors de son déplacement à Caen (6e), pour une opposition ô combien importante en vue des barrages d’accession à la Ligue 1 ? C’est très loin d’être garanti. En effet, jeudi, le gardien numéro 2, titulaire depuis la blessure de longue durée de Lionel Mpasi, était toujours absent de l’entraînement collectif à Vabre, cinq jours après sa sortie prématurée contre Quevilly (3-3). "Une douleur tendineuse (à la hanche) qui le bloquait quand il faisait un effort" était, selon son coach, à l’origine de ce changement forcé à la 64e minute, au profit du n°3, Enzo Crombez. Le club expliquait jeudi après-midi son absence lors de la séance matinale par des "soins", précisant également qu’il venait de passer une batterie d’examens pour connaître ce dont il souffre réellement. De quoi le rendre automatiquement forfait pour samedi ? "Pas forcément, d’après le Raf. Il attend le feu vert."

Pas d’Hountondji et de Boma

Par rapport au groupe qui a concédé le nul contre l’avant-dernier de L2 le week-end dernier, au terme d’un nouveau match fou, Andreas Hountondji et Kévin Boma manqueront samedi à l’appel. Le premier par rapport aux conditions de son prêt sur le Piton par Caen qui l’empêchent d’affronter son employeur cette saison. Le second a, lui, écopé d’un match de suspension, après son carton rouge reçu face à QRM. Deux absences qui s’ajoutent à celles de longue date de Lionel Mpasi, Lucas Buades, qui "devrait reprendre la course mercredi prochain", et Joris Chougrani. Guéri de sa blessure au genou, qui l’éloigne des terrains depuis janvier, ce dernier est encore "un petit peu court" pour faire son retour dans le groupe ce week-end. "Peut-être le prochain."

Et en parlant de retour, Éric Vandenabeele est annoncé comme "sélectionnable" par le club pour le déplacement à Caen. Blessé gravement à la cheville depuis la toute première journée de championnat, à Ajaccio (1-1), l’ancien de Grenoble avait repris l’entraînement collectif début mars, enchaînant ensuite des matches avec la réserve. Reste maintenant toutefois à savoir si Didier Santini le préservera encore un peu, en vue de l’enchaînement de trois matches en une semaine après Caen, ou s’il l’appellera dans ses 18, samedi.